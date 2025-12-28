МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Bloomberg: лидеры ЕС созвонились после попытки Киева атаковать резиденцию Путина

Европейские лидеры обсудили ужесточение позиции РФ на переговорах.
Дима Иванов 30-12-2026 20:10
© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, Globallookpress

Европейские лидеры провели телефонный разговор для обсуждения ситуации на Украине после заявлений из Москвы о пересмотре переговорной позиции России после того, как украинские дроны нацелились на одну из резиденций президента Владимира Путина.

Агентство Bloomberg сообщило, что европейские лидеры провели конференц-звонок для обсуждения Украины после заявления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Россия обвинила Украину в попытке атаки 91 беспилотником на резиденцию президента в Новгородской области в ночь на 29 декабря. Дроны сбили средства ПВО.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва нанесет ответный удар в связи с террористической атакой Киева на государственную резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области.

Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев решительно осудили провокационную атаку украинских беспилотников и назвали ее безрассудными террористическими действиями киевского режима.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил глубокую обеспокоенность сообщениями об атаке ВСУ на резиденцию президента России и призвал все стороны избегать действий, способных подорвать дипломатические усилия по мирному урегулированию.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф осудил попытку атаки как отвратительный акт, представляющий серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности, и выразил солидарность с президентом России, правительством и народом страны. Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о крайней обеспокоенности сообщениями об атаке на резиденцию Владимира Путина, подчеркнув, что такие действия подрывают текущие переговорные усилия по урегулированию украинского кризиса.

