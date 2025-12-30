Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал не замалчивать террористическую атаку киевского режима и дать на нее жесткий ответ. Он заявил, что потери и количество пропавших без вести с украинской стороны уже составили порядка двух миллионов человек, но они не понуждают власти вести переговоры с Россией о прекращении конфликта.

Своими действиями глава киевского режима Владимир Зеленский, считает Володин, делает все для срыва мирных договоренностей.

«Наш президент со своей стороны ведет с ним диалог для поиска решения проблем, созданных Байденом и его приспешниками в Европе. Зеленский делает все, чтобы никакие договоренности не состоялись. А достигнутый прогресс в переговорах был сорван. <...> Депутаты Государственной думы считают: ответ должен быть жестким. Со своей стороны настаиваем на этом. Прощать нельзя», - написал Володин в своем канале в мессенджере Mах.

Спикер ГД напомнил слова Зеленского, сказавшего, что «уйдет со своей должности, как только закончатся боевые действия на Украине». Но чем дольше они будут продолжаться, тем больше Зеленский будет на руководящем посту, считает Володин.

«Для него военные действия - единственный шанс остаться во власти. И получать финансовую поддержку Евросоюза. Преследуя эти цели, Зеленский совершил атаку на резиденцию нашего президента», - заявил парламентарий.

Напомним, в ночь с 28 на 29 декабря украинская армия направила на государственную резиденцию президента России в Новгородской области рой ударных беспилотников. Средства ПВО, доложило Минобороны РФ, сбили 91 летательный объект.