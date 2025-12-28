МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов поздравил военнослужащих, освобождавших Богуславку

Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 15-го гвардейского мотострелкового полка.
30-12-2026 12:45
© Фото: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 15-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Богуславка на территории Харьковской области. 

«В результате ваших профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и не добился своих целей», - подчеркнул Белоусов в тексте поздравительной телеграммы. 

Андрей Белоусов добавил, что своими достижениями личный состав полка продолжает писать героическую летопись Вооруженных сил Российской Федерации. Военнослужащие следуют традициям предков, защищавших Отечество. 

Также министр поблагодарил бойцов и командиров за верность стране и присяге. Помимо этого, он выразил уверенность что личный состав полка продолжит выполнять воинский долг, приближая победу России.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#освобождение #спецоперация #Андрей Белоусов #богуславка #15-й мотострелковый полк #Харьковская облсть
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 