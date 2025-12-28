Белоусов поздравил военнослужащих, освобождавших Богуславку

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 15-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Богуславка на территории Харьковской области.

«В результате ваших профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и не добился своих целей», - подчеркнул Белоусов в тексте поздравительной телеграммы.

Андрей Белоусов добавил, что своими достижениями личный состав полка продолжает писать героическую летопись Вооруженных сил Российской Федерации. Военнослужащие следуют традициям предков, защищавших Отечество.

Также министр поблагодарил бойцов и командиров за верность стране и присяге. Помимо этого, он выразил уверенность что личный состав полка продолжит выполнять воинский долг, приближая победу России.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.