Российские войска освободили Богуславку в Харьковской области

Населенный пункт взяли под контроль военнослужащие группировки войск «Запад».
30-12-2026 12:18
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Населенный пункт Богуславка Харьковской области перешел под контроль подразделений группировки войск «Запад», следует из сводки Министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции.

В ведомстве уточнили, что на Купянском направлении за сутки подразделения 6-й армии отразили две атаки украинских формирований. Под ударами оказались подразделения 14-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах Благодатовки и Великой Шапковки, которые, по данным Минобороны, пытались прорваться в сторону Купянска. В ходе боев противник понес потери в живой силе. Как утверждает ведомство, уничтожено до 20 военнослужащих.

Также сообщается, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины. Поражение было нанесено пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 150 районах.

Накануне командующий группировкой войск «Днепр» Михаил Теплинский сообщил на совещании по ситуации в зоне СВО, что российские подразделения установили контроль над населенным пунктом Лукьяновское. По его словам, операция в районе Приморского продолжается и близка к завершению.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Харьковская область #Запад #богуславка
