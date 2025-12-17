Герой России Петров признался, что испытывает гордость за свою батарею

Герой России сержант Юрий Петров, командовавший орудием в зоне проведения специальной военной операции, пообщался с корреспондентом «Звезды» Андреем Вакулой. Петров признался, что в зоне боевых действий не волновался так, как сегодня в Москве, когда получал государственную награду из рук Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.

«Никак нет. Сегодня волнение было прям вообще сильное-сильное. Первый раз такое в жизни», - ответил Юрий на соответствующий вопрос корреспондента.

Он добавил, что испытывает гордость и радость. Также Юрий Петров отметил, что гордится своей батареей и расчетом, который служит под его началом.

Также корреспондент пообщался с ефрейтором Никитой Сыромятниковым - водителем мотострелкового батальона. Сыромятников отметил, что он не верил в происходящее до последнего момента - и поверил только тогда, когда получил награду из рук Путина.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.