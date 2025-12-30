Российские флаги во всех знаковых местах Димитрова поднял запрещенный на Украине Дед Мороз. Штурмовики пятой бригады имени Александра Захарченко при поддержке ударных дронов прошли каждый перекресток, этаж и подвал и вышли победителями из тяжелых уличных боев

«Мы сделали маневр. То есть командование наше просчитало все возможные варианты и забежали в Мирноград. Самая большая была опасность - это мины. То есть смотришь под ноги, а командир, как Господь Бог, то есть сверху наблюдает птичкой», - рассказал старший разведчик Александр Игнаток.

Все дворы многоэтажек изрыты зигзагами траншей. Видно, что противник серьезно готовился к обороне. Но воспользоваться ими националисты толком не успели. Как живой щит использовали мирное население. Наши бойцы, войдя в Димитров сразу же начали оказывать помощь гражданским и эвакуировать людей.

«Когда противник прикрывался мирными, мы работали тактически, обходили с разных сторон. В лобовую никто не лез, местные убегали к нам, потому что находили в нас поддержку, защиту, опору», - рассказал пулеметчик Андрей Хотенков.

Группировка «Центр» изначально совершила охват всей тогда еще Покровско-Мирноградской агломерации. Штурм самого Димитрова занял 111 дней. 6-го сентября первые разведгруппы пятой бригады зашли и закрепились на северо-восточной окраине города, создали плацдарм в районе улиц Мира и Кошевого. Затем штурмовики заняли лесопосадки и очистные сооружения чуть севернее железной дороги, тем самым отрезав пути снабжения противника. Далее дождавшись сильного тумана, наши бойцы совершили стремительный бросок на юг города, выбив оттуда неприятеля. К седьмому декабря бригада закрепилась на ключевых позициях в центре города. Гарнизон ВСУ был разрезан на несколько частей. Димитровский котел захлопнулся со взятием села Светлого в западном пригороде.

Его ликвидация шла уверенно и планомерно. Украинских боевиков снабжать могли только тяжелые дроны, которые успешно сбивались на подлете. Последним крупным опорником боевиков была шахта Центральная. Пленные рассказывали о безнадежном положении, в котором они оказались.

В котле сгорели элитные подразделения ВСУ. Существенные потери понесла 79-я десантная бригада и 38-я бригада морской пехоты. Димитров до этого момента фактически оставался в тылу у российских войск. Взятие города под контроль уже позволило развить более стремительное наступление.

Бои идут в районе Сергеевки, Гришино и Шевченко. Под контроль взяты Родинское и Артемовка. Это ключевые населенные пункты для дальнейшего движения на север, где находится Славянско-Краматорский укрепрайон - последний и самый крупный узел обороны в Донбассе.