Освободившие Димитров бойцы вышли на связь с Путиным

Освободившие Димитров бойцы вышли с президентом России Владимиром Путиным на прямую связь. Это произошло в ходе совещания, проведенного Верховным Главнокомандующим в одном из пунктов управления Объединенной группировки войск.

Военнослужащие рассказали об обстановке в городе и помощи мирным жителям. Путин назвал освобождение Димитрова важным шагом к освобождению всей ДНР.

Также сообщалось об освобождении Степногорска в Запорожской области. Помимо этого, были освобождены Родинское и Артемовка в ДНР, об этом заявил командующий группировкой «Центр». Также Путину доложили об освобождении Гуляйполя в Запорожской области.

Сегодня в одном из пунктов управления Объединенной группировки войск Владимир Путин провел совещание по обстановке в зоне специальной военной операции Верховный Главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Командующие группировками войск «Центр» и «Восток», а также командиры соединений доложили о ходе выполнения боевых задач.