Financial Times: Макрон и Мелони ответственны за срыв плана ЕС изъять активы РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони могут играть ключевую роль в срыве попытки Евросоюза изъять замороженные активы РФ. Об этом со ссылкой на источники пишет британское издание Financial Times.

По информации, полученной от одного из евродипломатов, именно Мелони и Макрон ответственны за провал плана ЕС по экспроприации российских средств. На прошедшем недавно саммите французский лидер предпочел лишь молча сидеть и никак не высказываться по поводу обсуждаемой темы, а итальянский премьер, как отмечается, выступила с критикой изначального плана своих коллег, чем оказала определяющее влияние на итоговое решение.

Ранее сообщалось, что отказ от конфискации активов РФ в пользу Украины стал серьезным ударом для канцлера Германии Фридриха Мерца и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которые в течение многих недель продвигали план по использованию замороженных российских средств.