МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Financial Times: Макрон и Мелони ответственны за срыв плана ЕС изъять активы РФ

Французский президент и итальянский премьер спутали все карты Мерцу и Фон дер Ляйен.
Тимур Юсупов 20-12-2025 00:31
© Фото: Dts Nachrichtenagentur, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони могут играть ключевую роль в срыве попытки Евросоюза изъять замороженные активы РФ. Об этом со ссылкой на источники пишет британское издание Financial Times.

По информации, полученной от одного из евродипломатов, именно Мелони и Макрон ответственны за провал плана ЕС по экспроприации российских средств. На прошедшем недавно саммите французский лидер предпочел лишь молча сидеть и никак не высказываться по поводу обсуждаемой темы, а итальянский премьер, как отмечается, выступила с критикой изначального плана своих коллег, чем оказала определяющее влияние на итоговое решение.

Ранее сообщалось, что отказ от конфискации активов РФ в пользу Украины стал серьезным ударом для канцлера Германии Фридриха Мерца и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которые в течение многих недель продвигали план по использованию замороженных российских средств.

#в стране и мире #ЕС #евросоюз #Эмманюэль Макрон #российские активы #Джорджа Мелони #замороженные активы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 