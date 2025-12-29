Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что президент США Дональд Трамп и его советники проинформировали своего российского коллегу Владимира Путина об итогах переговоров с Владимиром Зеленским.

Путин детально осведомлен об итогах состоявшихся накануне во Флориде переговоров с Владимиром Зеленским.

«Дональд Трамп и присутствующие при этом разговоре его ключевые советники подробно, в деталях, проинформировали об основных итогах вчерашних переговоров в Мар-а-Лаго с украинской делегацией», - рассказал журналистам Ушаков.

Несколькими днями ранее было анонсирована встреча лидера киевского режима и американского президента во Флориде, в поместье Трампа Мар-а-Лаго. Планировалось обсудить территориальный вопрос, проект экономического соглашения и будущее Запорожской АЭС. Мероприятие было запланировано на 15:00 по местному времени 28 декабря в Палм-Бич во Флориде.

Прежде этот американский штат посетил представитель российской делегации Кирилл Дмитриев. В Майами он провел переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером.