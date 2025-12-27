МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Названо время встречи Трампа и Зеленского во Флориде

Предполагается, что стороны обсудят параметры возможного мирного плана: территориальный вопрос, будущее Запорожской АЭС, проект экономического соглашения.
Владимир Рубанов 27-12-2025 06:59
© Фото: V_Zelenskiy_official, Telegram

Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоится 28 декабря в Палм-Бич, Флорида. Об этом сообщили в Белом доме.

Встреча начнется в 15:00 по местному времени (23:00 по московскому). Журналисты будут допущены на это мероприятие. Ранее Axios сообщал, что переговоры пройдут в резиденции Трампа Мар-а-Лаго.

Предполагается, что стороны обсудят параметры возможного мирного плана: территориальный вопрос, будущее Запорожской АЭС, проект экономического соглашения. Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» сказал, что опубликованный Зеленским мирный план существенно расходится с обсуждаемым на консультациях между российской и американской делегациями вариантом.

Президент США высоко оценил шансы на договоренность с Зеленским. Трамп заявил, что предложения Зеленского по Украине не имеют значения без его одобрения, но выразил уверенность в продуктивной встрече в выходные. Он также отметил планы поговорить с Владимиром Путиным.

#сша #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #переговоры #Флорида #мирный план
