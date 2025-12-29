Алентову похоронили рядом с мужем Меньшовым на Новодевичьем кладбище

Народную артистку России Веру Алентову похоронили рядом с ее мужем - народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым. Оба супруга упокоились на Новодевичьем кладбище в центре Москвы.

Сегодня, 29 декабря, в Театре имени Пушкина состоялась церемония прощания с Алентовой. Проводить актрису в последний путь громкими аплодисментами и криками «Браво!» пришли многие известные актеры театра и кино - ее дочь Юлия Меньшова, Мария Аронова, Александр Олешко, Александр Панкратов-Черный, Евгений Миронов и множество других.

Напомним, 83-летняя актриса Вера Алентова скончалась 25 декабря. Перед этим она почувствовала недомогание во время церемонии прощания с коллегой Анатолием Лобоцким.

Алентова прославилась игрой в таких знаменитых фильмах и сериалах, как «Москва слезам не верит», «Завтра была война», «И все-таки я люблю», и других кинолентах.