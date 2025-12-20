В Москве умер звезда «Молодежки» Анатолий Лобоцкий

В возрасте 66 лет в Москве скончался советский и российский актер Анатолий Лобоцкий. Как сообщили в Московском академическом театре им. Вл. Маяковского, народный артист РФ тяжело болел.

«С прискорбием сообщаем, что на 67-м году жизни после тяжелой болезни от нас ушел народный артист России Анатолий Лобоцкий», - уточнили в пресс-службе учреждения культуры.

Руководство театра выразило соболезнования родным и близким, друзьям Лобоцкого. Там отметили, что он обладал обаянием, харизмой и темпераментом, у него была яркая внешность и чувство юмора. Роли своих героев он не просто играл, а проживал их судьбы и детально прорабатывал психологический портрет, отметили в театре Маяковского. Каждая роль Анатолия Лобоцкого становилась событием, и в течение десятилетий он оставался одной из ключевых фигур в труппе Маяковки, уточнили там.

В этот театр он пришел около 40 лет назад - в 1985 году, сразу после окончания ГИТИСа. Лобоцкого запомнили по ролям в таких кинолентах как сериалы и фильмы «На углу у Патриарших», «Молодежка», «Адмирал», «Мата Хари», «Калашников», «Поп» и многих других работах.