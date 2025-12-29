МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Толпа аплодисментами проводила Веру Алентову в последний путь

Гроб с телом актрисы вынесли из Театра имени Пушкина.
Тимур Юсупов 29-12-2026 14:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Народную артистку России Веру Алентову проводили в последний путь бурными аплодисментами. Как передает корреспондент «Звезды» с церемонии прощания с актрисой, огромная толпа поклонников звезды театра и кино овациями и криками «Браво!» сопроводила гроб с ее телом к катафалку.

На кадрах с места событий видно, что десятки почитателей Алентовой собрались на улице перед Театром имени Пушкина, где проходило траурное мероприятие. Как только в дверях появилась похоронная процессия, толпа разразилась аплодисментами, которые не утихали несколько долгих минут.

Вера Алентова ушла из жизни 25 декабря в возрасте 83 лет - ей стало плохо на церемонии прощания с другим недавно почившим народным артистом России Анатолием Лобоцким. Свои глубокие соболезнования и слова поддержки и сочувствия родным и близким актрисы выразил лично президент Российской Федерации Владимир Путин.

