Белоусов заявил, что в зоне СВО все идет динамично и с опережением темпов

Министр обороны России Андрей Белоусов подчеркнул, что в зоне специальной военной операции все идет по плану. При этом он охарактеризовал ситуацию как динамичную, добавив, что российские войска опережают намеченные темпы.

«Все идет по плану, очень динамично, я бы сказал даже <...> с опережением темпов, которые планировались еще изначально. Действительно, в декабре мы достигли максимальных темпов за весь год», - отметил глава оборонного ведомства.

Прежде начальник Генерального штаба ВС РФ заявил, что в декабре 2025 года темпы продвижения российских войск стали самыми быстрыми. Войска освободили 32 населенных пункта.

Во время совещания по развитию ситуации в зоне СВО Верховный главнокомандующий российскими войсками Владимир Путин заявил, при каком условии удастся овладеть всей Славяно-Дружковско-Краматорской агломерацией и рубежом обороны противника и полностью освободить Донбасс. По его данным, этому поспособствует переход Северска под контроль армии России и эффективная работа в Константиновке.