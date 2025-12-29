Герасимов: темпы продвижения ВС РФ в декабре стали самыми быстрыми за год

Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заслушал доклады об обстановке в зоне проведения специальной военной операции. Согласно данным начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, российские военнослужащие Объединенной группировки войск успешно продвигаются вглубь обороны ВСУ и освободили порядка 700 квадратных километров.

«Наступление практически по всему фронту. Соединения и воинские части, нанося поражение противнику, успешно продвигаются вглубь его обороны. В декабре уже освобождено более 700 квадратных километров территории и 32 населенных пункта, что является самым высоким показателем продвижения за месяц за весь уходящий год», - доложил глава ГШ ВС РФ во время совещания, посвященного развитию ситуации в зоне СВО.

В общей сложности за 2025 год российская армия взяла под контроль 6 640 квадратных километров территории и 334 населенных пункта.

В целом в настоящее время украинские войска в зоне СВО не предпринимают активных наступательных действий. По данным Валерия Герасимова, основные силы ВСУ брошены на укрепление обороны и замедление темпов наступления ВС РФ. Украинские войска заняты проведением контратак на отдельных участках фронта.