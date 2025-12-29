МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Герасимов: темпы продвижения ВС РФ в декабре стали самыми быстрыми за год

Валерий Герасимов заявил, что ВСУ больше не предпринимают активных наступательных действий.
Марина Крижановская 29-12-2026 16:17
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заслушал доклады об обстановке в зоне проведения специальной военной операции. Согласно данным начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, российские военнослужащие Объединенной группировки войск успешно продвигаются вглубь обороны ВСУ и освободили порядка 700 квадратных километров.

«Наступление практически по всему фронту. Соединения и воинские части, нанося поражение противнику, успешно продвигаются вглубь его обороны. В декабре уже освобождено более 700 квадратных километров территории и 32 населенных пункта, что является самым высоким показателем продвижения за месяц за весь уходящий год», - доложил глава ГШ ВС РФ во время совещания, посвященного развитию ситуации в зоне СВО.

В общей сложности за 2025 год российская армия взяла под контроль 6 640 квадратных километров территории и 334 населенных пункта.

В целом в настоящее время украинские войска в зоне СВО не предпринимают активных наступательных действий. По данным Валерия Герасимова, основные силы ВСУ брошены на укрепление обороны и замедление темпов наступления ВС РФ. Украинские войска заняты проведением контратак на отдельных участках фронта.

#итоги года #Владимир Путин #валерий герасимов #генштаб вс рф #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 