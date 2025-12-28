Путин отметил перспективы полного освобождения территории Донбасса

Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил, что войска группировок уверенно двигаются вперед, взламывая оборону противника.

«Подразделения ВСУ отступают везде, на всей линии боевого соприкосновения», - сказал он на совещании по ситуации в зоне СВО.

Владимир Путин отметил, что выполнение задач по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей осуществляется поэтапно, в соответствии с планом специальной военной операции.

«Освобождение Северска и эффективная работа в Константиновке позволяют войскам создать условия для развития дальнейшего наступления и овладения всей Славяно-Дружковско-Краматорской агломерацией и овладения всем рубежом обороны противника, а также во взаимодействии с войсками "Запад" и "Центр" полностью освободить территорию Донбасса", - сказал Владимир Путин.

Ранее глава государства также сообщил о том, что российские войска находятся в 20 километрах от города Сумы, а от города Запорожье - в 15 километрах.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.