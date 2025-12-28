МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин отметил перспективы полного освобождения территории Донбасса

По словам российского лидера, ВСУ отступают по всей линии боевого соприкосновения.
29-12-2026 16:29
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил, что войска группировок уверенно двигаются вперед, взламывая оборону противника.

«Подразделения ВСУ отступают везде, на всей линии боевого соприкосновения», - сказал он на совещании по ситуации в зоне СВО.

Владимир Путин отметил, что выполнение задач по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей осуществляется поэтапно, в соответствии с планом специальной военной операции.

«Освобождение Северска и эффективная работа в Константиновке позволяют войскам создать условия для развития дальнейшего наступления и овладения всей Славяно-Дружковско-Краматорской агломерацией и овладения всем рубежом обороны противника, а также во взаимодействии с войсками "Запад" и "Центр" полностью освободить территорию Донбасса", - сказал Владимир Путин.

Ранее глава государства также сообщил о том, что российские войска находятся в 20 километрах от города Сумы, а от города Запорожье - в 15 километрах.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#ВС РФ #Донбасс #Владимир Путин
