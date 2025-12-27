Президент России Владимир Путин подвел итоги совещания в зоне СВО. Российская армия уверенно удерживает инициативу на всей линии боевого соприкосновения, подчеркнул он в ходе совещания на одном из командных пунктов Объединенной группировки войск. Путин отметил, что ВС РФ, удерживая инициативу, продолжают успешно выполнять задачи спецоперации на всей линии боевого соприкосновения.

Путин также отметил, что сейчас даже на Западе появились умные люди, которые понимают ситуацию и рекомендуют Киеву принять достойные условия завершения конфликта и предоставляют хорошие условия для безопасности Украины, для восстановления экономики и отношений с РФ. Но даже сегодня главари киевского режима не стремятся к миру - а значит, Россия, по словам Путина, продолжит решать свои задачи вооруженным путем.