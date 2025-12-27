МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин подвел итоги совещания в зоне СВО

Российская армия уверенно удерживает инициативу на всей линии боевого соприкосновения.
Сергей Дьячкин 27-12-2025 20:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин подвел итоги совещания в зоне СВО. Российская армия уверенно удерживает инициативу на всей линии боевого соприкосновения, подчеркнул он в ходе совещания на одном из командных пунктов Объединенной группировки войск. Путин отметил, что ВС РФ, удерживая инициативу, продолжают успешно выполнять задачи спецоперации на всей линии боевого соприкосновения.

Путин также отметил, что сейчас даже на Западе появились умные люди, которые понимают ситуацию и рекомендуют Киеву принять достойные условия завершения конфликта и предоставляют хорошие условия для безопасности Украины, для восстановления экономики и отношений с РФ. Но даже сегодня главари киевского режима не стремятся к миру - а значит, Россия, по словам Путина, продолжит решать свои задачи вооруженным путем.

#итоги #Владимир Путин #Совещание
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 