Сегодня все мировые политические деятели проходят тест, на какой стороне истории они находятся - на стороне мира или на стороне войны. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «Звезде» вчерашние заявления Дональда Трампа.

Дипломат подчеркнула, что президент США, несмотря на преступные ошибки предшественников, не побоялся заявить о своих усилиях для мирного урегулирования. Он предпринимает конкретные шаги на этом направлении, сейчас наступает момент истины для всех остальных.

«Если мировые лидеры хотят вписать свое имя в историю в главе "Мир", надо прекращать спонсировать киевскорежимный терроризм, надо содействовать переговорному процессу и настраивать Банковую на реальность, а не подпитывать ее болезненные кровавые амбиции», - заявила официальный представитель МИД России.

Ранее спецпосланник президента Российской Федерации Кирилл Дмитриев заявил, что поджигатели войны в полной панике после разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Телефонный разговор двух лидеров состоялся вечером в воскресенье.