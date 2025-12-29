МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова: наступает момент истины для мировых лидеров по украинскому вопросу

По словам дипломата, если мировые лидеры хотят вписать свое имя в историю в главе «Мир», надо прекращать спонсировать киевскорежимный терроризм.
Игнат Далакян 29-12-2026 11:16
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Сегодня все мировые политические деятели проходят тест, на какой стороне истории они находятся - на стороне мира или на стороне войны. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «Звезде» вчерашние заявления Дональда Трампа.

Дипломат подчеркнула, что президент США, несмотря на преступные ошибки предшественников, не побоялся заявить о своих усилиях для мирного урегулирования. Он предпринимает конкретные шаги на этом направлении, сейчас наступает момент истины для всех остальных.

«Если мировые лидеры хотят вписать свое имя в историю в главе "Мир", надо прекращать спонсировать киевскорежимный терроризм, надо содействовать переговорному процессу и настраивать Банковую на реальность, а не подпитывать ее болезненные кровавые амбиции», - заявила официальный представитель МИД России.

Ранее спецпосланник президента Российской Федерации Кирилл Дмитриев заявил, что поджигатели войны в полной панике после разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Телефонный разговор двух лидеров состоялся вечером в воскресенье.

#Мария Захарова #наш эксклюзив #конфликт на Украине
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 