Телефонный разговор Путина и Трампа продолжался 1 час 15 минут

Телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа продолжался 1 час 15 минут. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Помощник президента сообщил, что Трамп признал, что украинский конфликт оказался для него самым трудным. Президент США отметил, что нужно как можно скорее завершить украинский конфликт. В свою очередь Путин согласился с предложением Трампа продолжить работу по урегулированию в рамках специально создаваемых рабочих групп. Американский президент заявил, что убедился в стремлении России к дипломатическому урегулированию. Также Трамп заявил о впечатляющих перспективах экономического сотрудничества США с Россией в случае завершения конфликта на Украине.

Ранее Ушаков рассказал, что разговор Путина и Трампа прошел по инициативе американской стороны. Также Ушаков объяснил, что Путин и Трамп оценивают предложения киевского режима и Евросоюза как попытки затянуть конфликт. По его словам, Лидеры договорились созвониться после того, как Трамп проведет переговоры с главой киевского режима.