Дмитриев: поджигатели войны в полной панике после разговора Путина и Трампа

Телефонный разговор двух лидеров состоялся вечером в воскресенье.
Тимур Юсупов 29-12-2026 08:36
© Фото: Александр Казаков, РИА Новости

Спецпосланник президента Российской Федерации Кирилл Дмитриев заявил, что сторонники продолжения украинского конфликта находятся в состоянии «полной паники» после того, как российский лидер поговорил по телефону с главой США Дональдом Трампом. Такое мнение спикер высказал на своей странице в соцсети Х.

Телефонный разговор двух политиков произошел накануне встречи американского президента с главой киевского режима Владимиром Зеленским. В беседе, которая, как сообщается, продлилась более часа, мировые лидеры в дружественной и доброжелательной манере обсудили насущные деловые вопросы и выразили заинтересованность в скорейшем достижении мирного урегулирования украинского конфликта.

Подобное взаимопонимание между главами мировых держав, по мнению Дмитриева, всерьез испугало всех противников России, которые раньше надеялись на военное поражение страны в текущем конфликте.

«Поджигатели войны в полной панике после телефонного разговора Путина и Трампа», - считает спецпосланник.

Ранее президент США Дональд Трамп по результатам беседы с Владимиром Путиным публично признал, что Россия всерьез настроена на решение украинского вопроса. По его словам, в случае, если конфликт будет урегулирован, перед РФ и Америкой откроются впечатляющие перспективы экономического сотрудничества.

#Россия #в стране и мире #Путин #сша #Трамп #Запад #Кирилл Дмитриев
