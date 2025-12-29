Очередь выстроилась к Театру Пушкина для прощания с Алентовой

У Московского театра Пушкина собирается очередь из поклонников народной артистки России Веры Алентовой. С места событий сообщает корреспондент телеканала «Звезда».

Также к зданию театра подъезжают родные, близкие, друзья и коллеги артистки. Ранее сообщалось, что она будет похоронена на Новодевичьем кладбище, рядом с ее супругом Владимиром Меньшовым.

Напомним, Алентова скончалась 25 декабря. Ей стало плохо во время прощания с другим актером, Анатолием Лобоцким, в Театре имени Маяковского. Скорая увезла Алентову в больницу, но спасти ей жизнь врачи не смогли.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Алентовой. Он назвал ее замечательной актрисой и искренним человеком. Российский лидер также упомянул яркие выступления народной артистки в кино и на театральной сцене.