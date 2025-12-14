МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин выразил соболезнования родным и близким Веры Алентовой

Президент России напомнил, каким обаятельным и душевно щедрым человеком была актриса.
Сергей Дьячкин 26-12-2025 11:58
© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи с уходом актрисы Веры Алентовой ее близким и родным. Его послание выложено на официальном сайте Кремля.

Глава государства сказал, что Алентова была замечательной актрисой, искренним, обаятельным и душевно щедрым человеком. Путин напомнил, как ярко и талантливо выступала актриса - и в кино, и на сцене Московского драматического театра имени Пушкина, которому она посвятила многие годы. Путин подчеркнул, что светлая память об актрисе навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех почитателей ее самобытного дарования.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, что буквально в понедельник видела Алентову во ВГИКе. Смерть актрисы, по ее словам, это трагедия и совершенно невосполнимая утрата для педагогического состава и для студентов. Любимова отметила, что очень грустит вместе с коллегами и всей труппой Театра имени Пушкина, где Алентова трудилась и до последнего выходила на сцену, где ее ждал любящий зритель.

До этого народный артист РСФСР, актер и режиссер Александр Михайлов назвал уход Алентовой неожиданным и шокирующим ударом. Он сказал, что смерть актрисы - это большая потеря не только для кино, но и для педагогики. Михайлов считал Алентову «потрясающим педагогом» и «красивым талантливым человеком».

Министр сельского хозяйства Оксана Лут призналась, что выросла на фильмах с Алентовой, что она множество раз пересматривала фильм «Москва слезами не верит» и «каждый раз рыдала». Она добавила, что уход актрисы - это большая утрата. Алентову она назвала «человеком с очень большой, широкой жизнью».

#Кино #театр #актриса #вгик #Владимир Путин #президент россии #Вера Алентова
