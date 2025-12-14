МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище 29 декабря

Похоронят Веру Алентову рядом с ее мужем, режиссером Владимиром Меньшовым.
Ян Брацкий 26-12-2025 19:38
© Фото: Telegram/teatrpushkin

Прощание с народной артисткой России Верой Алентовой состоится 29 декабря с 11:00 до 13:00 на сцене Театра Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе театра. Актрису похоронят рядом с ее мужем, советским и российским режиссером Владимиром Меньшовым.

«Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище», - говорится в сообщении.

Веры Алентовой не стало накануне днем. Она почувствовала себя плохо на церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким. Прибывшие на вызов медики около часа пытались спасти звезду фильма «Москва слезам не верит», но не смогли.

Сегодня соболезнования родным и близким актрисы выразил президент Владимир Путин. Глава государства назвал Алентову замечательной актрисой, искренним, обаятельным и душевно щедрым человеком. Президент вспомнил яркие выступления актрисы в кино и на театральной сцене. Путин подчеркнул, что светлая память о Вере Алентовой навсегда сохранится в сердцах родных, друзей, коллег и всех почитателей ее таланта.

Много теплых слов в адрес народной артистки звучало накануне от ее коллег. Одним из первых уход Алентовой из жизни прокомментировал режиссер Александр Михайлов. Он назвал ее смерть неожиданным и шокирующим ударом. Глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова назвала Алентову удивительным человеком и примером отношения к жизни, профессии и творчеству.

#Кино #актриса #прощание #алентова #театр имени Пушкина
