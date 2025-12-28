Взрывы привели к отключению света в нескольких областях Украины

На Украине ночными взрывами повреждены объекты генерации и сети передачи и распределения электроэнергии в нескольких областях. Об этом сообщили в Минэнерго Украины. Обесточены абоненты в Одесской, Николаевской и Харьковской областях.

Днем 26 декабря почти во всех регионах страны вынужденно ограничивают подачу электричества, говорится в сообщении. Одновременно на Украину пришло похолодание. Это увеличивает потребление электроэнергии.

В Одесской области взрывами повреждены объекты энергетической и портовой инфраструктуры, сообщил глава региона Олег Кипер. Там возникли пожары. В регионе начались перебои с электроснабжением. В портах Одесской и Николаевской областей повреждены терминалы.

Накануне отключения света вводились после взрывов в четырех областях Украины. По всей стране действовали графики почасовых отключений.