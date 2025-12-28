МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Взрывы привели к отключению света в нескольких областях Украины

В Одесской области повреждены объекты энергетической и портовой инфраструктуры.
Владимир Рубанов 26-12-2025 11:36
© Фото: Viacheslav Onyshchenko, Keystone Press Agency, Global Look Press

На Украине ночными взрывами повреждены объекты генерации и сети передачи и распределения электроэнергии в нескольких областях. Об этом сообщили в Минэнерго Украины. Обесточены абоненты в Одесской, Николаевской и Харьковской областях.

Днем 26 декабря почти во всех регионах страны вынужденно ограничивают подачу электричества, говорится в сообщении. Одновременно на Украину пришло похолодание. Это увеличивает потребление электроэнергии.

В Одесской области взрывами повреждены объекты энергетической и портовой инфраструктуры, сообщил глава региона Олег Кипер. Там возникли пожары. В регионе начались перебои с электроснабжением. В портах Одесской и Николаевской областей повреждены терминалы.

Накануне отключения света вводились после взрывов в четырех областях Украины. По всей стране действовали графики почасовых отключений.

#Украина #Электричество #свет #энергоснабжение #Одесская область #Николаевская область
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 