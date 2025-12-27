Взрывы прозвучали на Украине на фоне воздушной тревоги

Взрывы прогремели в третий раз за ночь в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Оповещение о воздушной опасности сейчас действует в восточной и центральной части страны до Киева и Житомира включительно. Об этом свидетельствует украинский профильный государственный ресурс. Местные паблики пишут также о громких звуках в районе Измаила и Полтавы, в Одесской области.

Ранее сообщалось, что взрывы привели к отключению света в разных областях Украины в течение нескольких дней. Подача электричества практически по всей стране ограничена по часам из-за нехватки мощности.