Взрывы прозвучали на Украине на фоне воздушной тревоги

Оповещение о воздушной опасности сейчас действует в восточной и центральной части страны.
Владимир Рубанов 27-12-2025 07:49
© Фото: Yulii Zozulia, Keystone Press Agency, Global Look Press

Взрывы прогремели в третий раз за ночь в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Оповещение о воздушной опасности сейчас действует в восточной и центральной части страны до Киева и Житомира включительно. Об этом свидетельствует украинский профильный государственный ресурс. Местные паблики пишут также о громких звуках в районе Измаила и Полтавы, в Одесской области.

Ранее сообщалось, что взрывы привели к отключению света в разных областях Украины в течение нескольких дней. Подача электричества практически по всей стране ограничена по часам из-за нехватки мощности.

#Украина #Киев #Измаил #Полтава #взрывы #Одесская область #воздушная тревога
