Белый дом сообщил об изменении времени встречи Трампа с Зеленским

Мероприятие пройдет в Палм-Бич, штат Флорида, где находится гольф-клуб и имение главы США.
Дарья Ситникова 28-12-2025 04:06
© Фото: Hu Yousong XinHua, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп перенес воскресную встречу с Владимиром Зеленским на 21:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Белом доме.

«Обновленное расписание: 1 час по полудни (21.00 мск, - Прим.ред.) президент участвует в двусторонней встрече с президентом Украины», - указано в сообщении.

Мероприятие состоится в Палм-Бич, штат Флорида, где находится гольф-клуб и имение американского лидера. До этого была информация, что встреча состоится в 15.00 по местному времени (23.00 по московскому).

Газета The Daily Express ранее сообщила, что без согласия Трампа мирный план Зеленского ничего не значит. По мнению авторов статьи, в этих словах было «пугающее» предупреждение Зеленскому перед новой «напряженной» встречей.

Предполагается, что стороны обсудят параметры возможного мирного плана: территориальный вопрос, будущее Запорожской АЭС, проект экономического соглашения. Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» сказал, что опубликованный Зеленским мирный план существенно расходится с обсуждаемым на консультациях между российской и американской делегациями вариантом.

