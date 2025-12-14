МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Daily Express: Трамп предупредил Зеленского перед напряженной встречей

Президент США заявил, что без его согласия мирный план Киева ничего не значит.
Владимир Рубанов 27-12-2025 13:11
© Фото: V_Zelenskiy_official, Telegram

Президент США Дональд Трамп заявил, что без его согласия мирный план Владимира Зеленского ничего не значит. В этих словах было «пугающее» предупреждение киевскому лидеру перед новой «напряженной» встречей, пишет британская газета The Daily Express.

Американский лидер, вероятно, встретится со Зеленским во Флориде в эти выходные, чтобы обсудить «украинский план мира» из 20 пунктов. Зеленский заявил журналистам, что план готов на 90%. Однако в преддверии переговоров Трамп, похоже, не был готов поддержать украинское предложение, говорится в статье.

Глава Белого дома заявил, что у главы киевского режима «ничего нет, пока я это не одобрю». Тем не менее, он не развеял надежд на продуктивный характер встречи и предположил, что она «пройдет хорошо».

Затем президент США намекнул, что планирует в ближайшее время поговорить с российским лидером. Он ожидает, что беседа с Владимиром Путиным тоже пройдет хорошо.

В течение последних месяцев лидеры США и России провели ряд телефонных переговоров, последняя из которых, как известно, состоялась в середине октября, напоминает издание. В августе они встретились лично на Аляске. Встреча позиционировалась как ключевой шаг к миру на Украине, говорится в статье.

#в стране и мире #Украина #сша #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #переговоры
