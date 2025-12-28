МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лихачев рассказал о темпах работы по «Пакш-2» после снятия санкций США

Снятие ограничений позволило запустить и финансовые потоки.
Виктория Бокий 28-12-2025 03:42
© Фото: paks2.hu

Снятие США ряда ограничений с финансирования венгерской АЭС «Пакш-2» позволило Росатому вывести работу на новый уровень, в том числе с венгерскими и европейскими подрядчиками. Об этом рассказал РИА Новости глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Глава Росатома добавил, что снятие ограничений позволило запустить и финансовые потоки. Изначально заливка первого бетона, важное событие при строительстве атомной электростанции, для пятого блока АЭС должна была состояться в марте 2025, но была отложена из-за американских санкций.

Напомним, в июне этого года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что США сняли с России часть санкций, мешающих строительству атомной электростанции «Пакш-2». Ограничения вводила администрация экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который считал Венгрию врагомю Из-за этого продолжение строительства АЭС стало практически невозможным.

В ноябре американское министерство финансов заявило, что правительство США разрешило проведение финансовых операций с участием российских банков в рамках проекта атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии. Лицензия не содержит информации о временных ограничениях на проведение финансовых операций в рамках работы над проектом.

Два дня назад Алексей Лихачев поделился, что президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану предложат принять участие в церемонии заливки первого бетона АЭС «Пакш-2». Планируется, что она состоится в феврале 2026 года.

#в стране и мире #АЭС #строительство #Венгрия #Алексей Лихачев #пакш-2
