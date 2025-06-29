Правительство США сняло с России часть санкций, мешающих строительству атомной электростанции» «Пакш-2» в Венгрии. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает агентство MTI.

«Производство крупного оборудования, необходимого для АЭС "Пакш", продолжается в России и во Франции. На стройплощадке, в Пакше, строительство теперь может получить новый импульс», - говорится в сообщении.

Ограничения ввела администрация экс-лидера США Джо Байдена, который рассматривал Венгрию как врага, уточняет агентство. Из-за санкций продолжение строительства стало практически невозможным, наложив ограничения на строительство атомной электростанции «Пакш», что сделало продолжение строительства практически невозможным, поставив под угрозу долгосрочное надежное энергоснабжение Венгрии.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства заявил, что с расширением АЭС «Пакш» к середине следующего десятилетия Венгрия сможет производить большую часть электроэнергии, необходимой для функционирования страны и экономики.

В 2022 году Венгрия официально дала разрешение «Росатому» на возведение двух новых энергоблоков на АЭС «Пакш». Это первая лицензия на новейшие водо-водяные реакторы типа ВВЭР-1200 в Евросоюзе. Сейчас станция дает Венгрии почти половину всей электроэнергии. Ввод в строй новых блоков увеличит этот показатель вдвое.

Позже Сийярто заявил, что у государства нет желания менять российских поставщиков топлива для АЭС на иностранных.

Напомним, что всего санкции США затронули Венгрию по четырем направлениям платежей. Это поставки ядерного топлива для АЭС в Пакше, транзит газа по территории двух стран и покупка газа по контрактам с «Газпромом».