Президент США Дональд Трамп убежден, что процесс урегулирования на Украине может идти «очень быстро». Об этом заявил на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским. В данный момент проходит встреча американской и украинской стороны в поместье Трампа Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич, штат Флорида.

«Думаю, мы можем продвигаться очень быстро. Я действительно ощущаю это», - сказал Трамп.

Американский президент выразил уверенность в том, что усилия Вашингтона, направленные на содействие преодолению конфликта на Украине, высоко оцениваются и Москвой, и Киевом. Он добавил, что по его мнению, обе страны хотят, чтобы конфликт завершился.

«И мы добьемся его завершения», - заявил Трамп.

Ранее американский лидер заявил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта находятся на финальных стадиях, он либо завершится, либо будет продолжаться еще долгое время, чего не хочет никто. По его словам, и президент России Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский хотят заключить соглашение об урегулировании украинского конфликта.

До этого Трамп подчеркнул, что Россия всерьез настроена на украинское урегулирование. Его слова, сказанные в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передал помощник российского президента Юрий Ушаков. Американский президент считает, что перед Россией и США откроются впечатляющие перспективы экономического сотрудничества в том случае, если конфликт будет урегулирован.