МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп: Россия серьезно настроена на украинское урегулирование

Американский лидер поделился, что считает украинский конфликт самым трудным.
Сергей Дьячкин 28-12-2025 21:52
© Фото: The White House, Youtube

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия всерьез настроена на украинское урегулирование. Его слова, сказанные в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передал помощник российского президента Юрий Ушаков.

При этом американский лидер подчеркнул что украинский конфликт стал для него самым трудным. По его словам, которые передает Ушаков, перед Россией и Америкой откроются впечатляющие перспективы экономического сотрудничества в том случае, если конфликт будет урегулирован.

Ранее сообщалось, что телефонный разговор между лидерами прошел по инициативе США. Президент России согласился с предложением Трампа продолжить работу по урегулированию в рамках специально создаваемых рабочих групп. 

#Россия #сша #Трамп #инициатива #урегулирование #экономическое сотрудничество
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 