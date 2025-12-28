Трамп: Россия серьезно настроена на украинское урегулирование

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия всерьез настроена на украинское урегулирование. Его слова, сказанные в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передал помощник российского президента Юрий Ушаков.

При этом американский лидер подчеркнул что украинский конфликт стал для него самым трудным. По его словам, которые передает Ушаков, перед Россией и Америкой откроются впечатляющие перспективы экономического сотрудничества в том случае, если конфликт будет урегулирован.

Ранее сообщалось, что телефонный разговор между лидерами прошел по инициативе США. Президент России согласился с предложением Трампа продолжить работу по урегулированию в рамках специально создаваемых рабочих групп.