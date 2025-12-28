МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп рассказал о «финальных стадиях» переговоров по Украине

Президент США считает, что стороны готовы к соглашению.
Сергей Дьячкин 28-12-2025 22:13
© Фото: IMAGOCNP, MediaPunch, Global Look Press

Американский лидер считает, что переговоры по урегулированию украинского конфликта находятся на финальных стадиях, он либо завершится, либо будет продолжаться еще долгое время, чего не хочет никто. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе разговора с прессой.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, и российская и украинская сторона хотят заключить соглашение об урегулировании украинского конфликта. До этого хозяин Белого дома подчеркнул, что Россия всерьез настроена на украинское урегулирование. Его слова в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным передал помощник российского президента Юрий Ушаков.

В ходе телефонных переговоров с российским президентом Трамп договорился с Путиным, что они проведут еще один разговор. Он состоится после окончания переговоров президента США и главы киевского режима Владимира Зеленского, которые проходят прямо сейчас.

