Путин и Трамп договорились созвониться после встречи американской стороны с Зеленским

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились созвониться после встречи американской стороны с главой киевского режима Зеленским. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что телефонный разговор президентов РФ и США действительно состоялся. Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Помимо этого помощник президента сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа продолжался 1 час 15 минут. Трамп признал, что украинский конфликт оказался для него самым трудным. Президент США отметил, что нужно как можно скорее завершить украинский конфликт. В свою очередь Путин согласился с предложением Трампа продолжить работу по урегулированию в рамках специально создаваемых рабочих групп.