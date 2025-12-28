МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин и Трамп договорились созвониться после встречи американской стороны с Зеленским

Президент России Владимир Путин согласился с предложением Дональда Трампа продолжить работу по урегулированию в рамках специально создаваемых рабочих групп.
Сергей Дьячкин 28-12-2025 20:58
© Фото: Pete Marovich, Pete Marovich Pool via CNP, Global Look Press

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились созвониться после встречи американской стороны с главой киевского режима Зеленским. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что телефонный разговор президентов РФ и США действительно состоялся. Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

Помимо этого помощник президента сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа продолжался 1 час 15 минут. Трамп признал, что украинский конфликт оказался для него самым трудным. Президент США отметил, что нужно как можно скорее завершить украинский конфликт. В свою очередь Путин согласился с предложением Трампа продолжить работу по урегулированию в рамках специально создаваемых рабочих групп. 

