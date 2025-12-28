МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лавров: ЕС не скрывают своих планов по подготовке к войне с Россией

Глава МИД РФ назвал Брюссель главным препятствием к миру.
Виктория Бокий 28-12-2025 02:39
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

ЕС не скрывает своих планов по подготовке к войне с Россией. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра иностранных дел, на данный момент Брюссель стал главным препятствием к миру. Говоря об этом, он напомнил, что недавно в Евросоюзе «попытались продавить» решение о передаче киевскому режиму замороженных в Бельгии российских валютных резервов, но у них ничего не вышло.

«После смены администрации в США Европа и Евросоюз стали главным препятствием к миру. Там не скрывают планов по подготовке к войне с Россией», - сказал Лавров.

Ранее страны ЕС пришли к выводу, что надо сохранить замороженные активы России. Там посчитали, что Киеву на ближайшие два года хватит 90 миллиардов евро, которые Европа планирует на беспроцентной основе выделить для покрытия военных и бюджетных потребностей Украины.

Также недавно глава Нацразведки США Тулси Габбард обвинила ЕС во лжи в заявлениях о планах России напасть на Европу. На своей странице в социальной сети X она написала, что европейские «подстрекатели войны» и «их пропагандистские СМИ» своей лживой информацией пытаются «подорвать усилия Трампа по установлению мира на Украине».

#Россия #в стране и мире #Сергей Лавров #Европа #евросоюз #МИД РФ #Брюссель
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 