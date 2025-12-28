ЕС не скрывает своих планов по подготовке к войне с Россией. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра иностранных дел, на данный момент Брюссель стал главным препятствием к миру. Говоря об этом, он напомнил, что недавно в Евросоюзе «попытались продавить» решение о передаче киевскому режиму замороженных в Бельгии российских валютных резервов, но у них ничего не вышло.

«После смены администрации в США Европа и Евросоюз стали главным препятствием к миру. Там не скрывают планов по подготовке к войне с Россией», - сказал Лавров.

Ранее страны ЕС пришли к выводу, что надо сохранить замороженные активы России. Там посчитали, что Киеву на ближайшие два года хватит 90 миллиардов евро, которые Европа планирует на беспроцентной основе выделить для покрытия военных и бюджетных потребностей Украины.

Также недавно глава Нацразведки США Тулси Габбард обвинила ЕС во лжи в заявлениях о планах России напасть на Европу. На своей странице в социальной сети X она написала, что европейские «подстрекатели войны» и «их пропагандистские СМИ» своей лживой информацией пытаются «подорвать усилия Трампа по установлению мира на Украине».