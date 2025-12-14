МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Европа выделит Киеву 90 млрд евро под ноль процентов и не тронет активы РФ

Средства для отправки Украине ЕС планирует брать взаймы.
Тимур Юсупов 19-12-2025 05:39
© Фото: Presidential Office of Ukraine, ThePresidentialOfficeUkraine, Global Look Press

Евросоюз решил сохранить замороженные активы РФ. Страны ЕС пришли к мнению, что Киеву на ближайшие два года будет достаточно 90 миллиардов евро, которые Европа планирует на беспроцентной основе выделить для покрытия военных и бюджетных потребностей Украины.

Как пишут иностранные СМИ, европейские лидеры не смогли прийти к единому мнению по поводу изъятия российских активов, из-за чего для удовлетворения запросов Зеленского ЕС придется брать крупный займ на внешних рынках под гарантии бюджета ЕС. Пока что неизвестно, какие именно страны будут участвовать в сборе средств для Киева, однако, согласно проекту плана, Венгрия, Словаки и Чехия уже отказались от данной инициативы.

Ранее европейские политики заявляли, что на саммите ЕС в Брюсселе произошел «перелом» в вопросе изъятия российских активов.

#Россия #Украина #ЕС #евросоюз #деньги #замороженные активы #финансовая помощь украине
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 