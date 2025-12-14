Европа выделит Киеву 90 млрд евро под ноль процентов и не тронет активы РФ

Евросоюз решил сохранить замороженные активы РФ. Страны ЕС пришли к мнению, что Киеву на ближайшие два года будет достаточно 90 миллиардов евро, которые Европа планирует на беспроцентной основе выделить для покрытия военных и бюджетных потребностей Украины.

Как пишут иностранные СМИ, европейские лидеры не смогли прийти к единому мнению по поводу изъятия российских активов, из-за чего для удовлетворения запросов Зеленского ЕС придется брать крупный займ на внешних рынках под гарантии бюджета ЕС. Пока что неизвестно, какие именно страны будут участвовать в сборе средств для Киева, однако, согласно проекту плана, Венгрия, Словаки и Чехия уже отказались от данной инициативы.

Ранее европейские политики заявляли, что на саммите ЕС в Брюсселе произошел «перелом» в вопросе изъятия российских активов.