Ушаков заявил, что разговор Путина и Трампа прошел по инициативе США

Американский лидер Дональд Трамп заявил о впечатляющих экономических перспективах США и РФ в случае завершения конфликта.
Сергей Дьячкин 28-12-2025 21:00
© Фото: Valerie Plesch, dpa, Global Look Press

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа прошел по инициативе США. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Помощник президента сообщил, что Трамп признал, что украинский конфликт оказался для него самым трудным. Президент США отметил, что нужно как можно скорее завершить украинский конфликт. В свою очередь Путин согласился с предложением Трампа продолжить работу по урегулированию в рамках специально создаваемых рабочих групп. Американский президент заявил, что убедился в стремлении России к дипломатическому урегулированию. Также Трамп заявил о впечатляющих перспективах экономического сотрудничества США с Россией в случае завершения конфликта на Украине.

Также Ушаков рассказал, что Путин и Трамп оценивают предложения киевского режима и Евросоюза как попытки затянуть конфликт. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

#сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #переговоры #инициатива #Юрий Ушаков
