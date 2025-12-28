Ушаков: Путин и Трамп оценили предложения Киева и ЕС как затягивание конфликта

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп оценивают предложения киевского режима и Евросоюза как попытки затянуть конфликт. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Помощник президента России отметил, что звонок состоялся по инициативе американской стороны. При этом американский президент подчеркнул, что убедился в стремлении России к дипломатическому урегулированию. Президент США отметил, что нужно как можно скорее завершить украинский конфликт.

До этого Ушаков рассказал, что глава государства договорился созвониться с Трампом после встречи американской стороны с Зеленским. Помощник президента поделился, что Путин и Трамп оба одинаково оценивают предложения Киева и ЕС. Они расценивают их как затягивание конфликта.