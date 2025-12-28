Песков: Путин провел телефонный разговор с Трампом

Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа действительно состоялся. Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. О деталях разговора пока не сообщается.

До этого в Вашингтоне сообщили, что президент США Дональд Трамп перенес воскресную встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским на 21:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Белом доме. Мероприятие состоится в Палм-Бич, штат Флорида, где находится гольф-клуб и имение американского лидера. До этого была информация, что встреча состоится в 15.00 по местному времени (23.00 по московскому).

Ранее сообщалось, что по поручению Путина состоялся контакт представителей администраций России и США. Об этом сообщил Песков. Это произошло после того, как в Кремле проанализировали информацию, полученную от спецпредставителя главы государства Кирилла Дмитриева по итогам его поездки в Соединенные Штаты. По словам Пескова, в контакте участвовали помощник главы государства Юрий Ушаков и несколько собеседников от Белого дома. Стороны договорились продолжать диалог. В то же время представитель Кремля не стал уточнять, какие именно документы Дмитриев привез из США.