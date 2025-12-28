ЦАХАЛ получила первую лазерную установку ПВО «Железный луч»

Армия обороны Израиля в воскресенье получила первую лазерную установку новейшей лазерной системы противовоздушной обороны Iron Beam («Железный луч»). Об этом сообщило министерство обороны Израиля.

В израильском военном ведомстве уточнили, что система предназначена для перехвата и уничтожения реактивных снарядов, ракет малого радиуса действия и БПЛА. Сообщается, что процесс разработки был сложным. Его совместно вели управление оборонных исследований минобороны Израиля и концерн Rafael Advanced Defense Systems. В сообщении изральского минобороны говорится, что презентация системы прошла в штаб-квартире Rafael на севере Израиля.

Ожидается, что «Железный луч» интегрируют в многоуровневую систему противоракетной обороны Государства Израиль. Она призвана дополнить такие системы ПВО как «Железный купол», «Праща Давида» и «Стрела». Система была разработана для быстрого и эффективного поражения и нейтрализации широкого спектра угроз. Как заявили в ведомстве, радиус поражения составляет от сотен метров до нескольких километров. Система использует луч волоконного лазера. Его мощность составляет 100 киловатт и он имеет неограниченный боезапас. Уточняется, что стоимость обслуживания и стоимость выстрела ниже, если сравнивать с запуском ракет-перехватчиков. Система спроектирована для перехвата целей, слишком малых для фиксации «Железным куполом». А том числе к ним относятся и БПЛА.

