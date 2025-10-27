Выводит из игры систему ПРО: как «Буревестник» меняет баланс сил в мире

Сообщения об успешных испытаниях Россией новейшей крылатой ракеты «Буревестник» на принципиально ином - ядерном типе двигателя крупнейшие западные СМИ расценили как четкий сигнал Западу в ответ на намерение Трампа отложить на неопределенный срок встречу с Путиным в Венгрии и новые американские санкции. Хотя о появлении у России нового типа оружия глава государства заявил, отвечая на вопрос нашего канала по итогам визита в Таджикистан еще две недели назад.

«То, что я говорил в прежние времена, в прежние годы, это все развивается. Мы доводим до ума, и, думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Оно появляется, проходит у нас испытания, они идут успешно», - сказал президент.

Годом раньше Москва уже провела успешные испытания новейшей ракетной системы «Орешник». Причем проходили они в реальных боевых условиях - во время ударов по украинскому заводу «Южмаш». Испытания крылатой ракеты «Буревестник» провели, как выяснилось, еще 21-го октября. Но известно об этом стало лишь накануне, во время посещения Путиным одного из пунктов управления Объединенной группировки войск.

«Товарищ Верховный Главнокомандующий, такое испытание было проведено 21 октября. Действительно, его отличие от предыдущих испытаний в том, что был осуществлен многочасовой полет ракеты, в ходе которого она преодолела расстояние 14 тысяч километров, и это не предел», - доложил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

Технические характеристики «Буревестника» вообще позволяют применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии.

Впервые о разработке в России таких ракет Владимир Путин заявил в своем знаменитом послании к Федеральному собранию в 2018-м. Вскоре после этого Минобороны опубликовало первые и единственные кадры испытаний «Буревестника», а также прототип этой ракеты в сборочных цехах. Тогда испытания в России крылатых ракет так называемой неограниченной дальности глава государства назвал ответом на односторонний выход США из договора и планы по созданию там глобальной системы ПРО.

«Это все-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет. Более того, я помню прекрасно, когда мы заявили о том, что у нас разрабатывается такое оружие, тогда даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что да, это цель хорошая, достойная, но в исторической ближайшей перспективе нереализуемая. Это было мнение специалистов, повторяю, высокого класса. И вот сейчас решающие испытания завершены», - рассказал Путин.

В феврале истекает срок действия договора СНВ-3 - последнего сдерживающего фактора в области ядерного разоружения. А потому агентство Reuters охарактеризовало сообщения об испытаниях «Буревестника» как сигнал, что Россия остается глобальным игроком, и призыв к Трампу как можно скорее продлить ранее взятые на себя обязательства.

«Надо понимать, что применение таких ракет в обычной, неядерной войне невозможно. Каждая такая ракета несет атомный реактор на борту. Скорее всего, это ракета судного дня, то есть последней войны. Конечно, наличие такой системы ядерного сдерживания, вероятно, должно остановить любого потенциального агрессора, и таких ракет на данный момент ни у кого на вооружении нет. И никто в мире не ведет работ по созданию таких боевых систем», - рассказал военный обозреватель Дмитрий Корнев.

Говоря о том, что «Буревестник» обладает неограниченной дальностью, имеют в виду, что в качестве двигателя к этой ракете используют атомную энергетическую установку. То есть, дальность ее полета не зависит от запасов традиционного топлива. И, по словам экспертов, уже после запуска она может находиться в режиме ожидания до нескольких недель и даже месяцев.

New York Times пишет, что размещение в России таких ракет сделает бессмысленным создание в США так называемого «Золотого купола», которым - по аналогии с «Железным куполом» в Израиле - захвачены все мысли Трампа. Вот как он прокомментировал сообщения о новых успешных испытаниях «Буревестника».

«У нас есть лучшая в мире атомная подводная лодка прямо у берегов России. Я имею в виду, ей необязательно преодолевать 13 тысяч километров. Они не играют в игры с нами. Мы тоже не играем в игры», - заявил президент США.

Россия остается открытой к налаживанию диалога с США, но в первую очередь руководствуется собственными национальными интересами. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал реакцию Трампа на испытания «Буревестника».

«Здесь нет ничего такого, что может и должно напрячь отношения между Россией и США. Тем более что отношения эти на минимальном уровне, и пока лишь наметан первый робкие усилия, чтоб вывести отношения из состояния такого прежнего оцепенения», - сказал представитель Кремля.

На фоне заявлений в США о приостановке подготовки встречи с Владимиром Путиным туда вновь прибыл с визитом спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. Из публичных встреч он провел одну, с конгрессменом Анной Паулиной Луной. Но кроме этого, по информации портала Axios, собеседником Дмитриева стал и Стив Уиткофф. Во время визита речь также зашла об испытаниях «Буревестника».

Отвечая на вопрос, ответ ли это на ужесточение антироссийских санкций, Дмитрий Песков заявил, что Россия последовательно занимается обеспечением собственной безопасности. И если уж говорить, кому это сигнал, то скорее милитаристскому настрою лидеров Старого Света.

«Европейцы находятся в состоянии внутренней истерики - русофобской, агрессивной и воинственной. На этом фоне Россия должна делать все, чтобы быть в состоянии гарантированно обеспечить свою безопасность», - добавил пресс-секретарь главы государства.

По итогам тренировки сил ядерного сдерживания, которую Владимир Путин провел уже на следующий день после испытаний «Буревестника», он заявил, что по уровню новейшего вооружения силы ядерного сдерживания остаются одними из, если не самыми современными в мире. При этом в России хотя и фиксируют подготовку ряда стран к ядерным испытаниям, проводить их первыми не будут. Силы ядерного сдерживания остаются крайней, исключительной мерой обеспечения безопасности государства.