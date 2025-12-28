Британский премьер-министр Кир Стармер пропустил разговор европейских лидеров с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об заявила газета The Daily Telegraph.

По информации издания, участие Стармера не планировалось изначально. Англию в телефонном разговоре представлял советник премьер-министра по нацбезопасности Джонатан Пауэлл. Его регулярно привлекают к таким звонкам. Отмечается, на совещании присутствовали и другие советники глав ЕС по нацбезопасности.

Лидеры Евросоюза 27 декабря провели телефонный разговор в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и Зеленского. Согласно графику американского лидера, который распространил Белый дом, Трамп 28 декабря проведет встречу с Зеленским в Палм-Бич, штат Флорида. Она начнется в 13:00 по местному времени (в 21:00 по московскому времени). Возле этого курорта расположена частная резиденция Трампа Мар-а-Лаго. Там он проводит выходные.

Ранее заместитель министра иностранных дел Александр Грушко в программе «Между тем» рассказал, что тройку европейских лидеров Стармера, Эмманюэля Макрона и Фридриха Мерца. объединяют самые низкие рейтинги популярности в ЕС. По словам замминистра, демонизация России в Европе становится единой скрепой, с помощью которой они пытаются удержать единство. Если не будет этой скрепы, тогда Евросоюз будет разваливаться по тем разделительным линиям, которые сегодня уже видны: это север и юг, богатые и бедные, страны, которые платят, и страны, которые получают.