Известную тройку европейских лидеров Макрона, Мерца и Стармера объединяют самые низкие рейтинги популярности в ЕС. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Александр Грушко в программе «Между тем».

«Если посмотреть последние опросы общественного мнения, в 50% стран ЕС поддержка линии правительств меньше 50%, во многих странах - меньше 25%. Если говорить об известной тройке лидеров, которые наиболее активно выступают за направление войск "коалиции желающих" на Украину, - это Макрон, Мерц и Стармер. Кто-то правильно заметил, что их объединяют самые низкие рейтинги популярности в Европе. Вот это союз непопулярных лидеров», - сказал Грушко.

По словам заместителя министра иностранных дел РФ, демонизация России в Европе становится единой скрепой, с помощью которой европейские лидеры пытаются удержать единство.

«Если мы представим себе, что не будет этой скрепы. И тогда Евросоюз будет разваливаться по тем разделительным линиям, которые сегодня уже видны: это север и юг, богатые и бедные, страны, которые платят, и страны, которые получают, страны, которые хотят опираться на классические источники энергии, и страны, которые хотят обеспечить себя за счет зеленой энергетики», - сказал он.

Грушко добавил, что, если не будет российской угрозы, тогда потеряет свой удельный политический и военный вес агрессивное крыло - Польша, Латвия, Литва, Эстония.

Ранее о русофобской позиции в Европе говорил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Владимир Джабаров. По его словам, сейчас европейцы понемногу начинают понимать, что необходимо восстанавливать отношения с Москвой.