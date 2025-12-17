МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Грушко назвал Макрона, Мерца и Стармера «союзом непопулярных лидеров»

По словам заместителя министра иностранных дел РФ, демонизация России в Европе становится единой скрепой, с помощью которой они пытаются удержать единство.
Игнат Далакян 17-12-2025 10:51
© Фото: Dinendra Haria, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Известную тройку европейских лидеров Макрона, Мерца и Стармера объединяют самые низкие рейтинги популярности в ЕС. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Александр Грушко в программе «Между тем».

«Если посмотреть последние опросы общественного мнения, в 50% стран ЕС поддержка линии правительств меньше 50%, во многих странах - меньше 25%. Если говорить об известной тройке лидеров, которые наиболее активно выступают за направление войск "коалиции желающих" на Украину, - это Макрон, Мерц и Стармер. Кто-то правильно заметил, что их объединяют самые низкие рейтинги популярности в Европе. Вот это союз непопулярных лидеров», - сказал Грушко.

По словам заместителя министра иностранных дел РФ, демонизация России в Европе становится единой скрепой, с помощью которой европейские лидеры пытаются удержать единство.

«Если мы представим себе, что не будет этой скрепы. И тогда Евросоюз будет разваливаться по тем разделительным линиям, которые сегодня уже видны: это север и юг, богатые и бедные, страны, которые платят, и страны, которые получают, страны, которые хотят опираться на классические источники энергии, и страны, которые хотят обеспечить себя за счет зеленой энергетики», - сказал он.

Грушко добавил, что, если не будет российской угрозы, тогда потеряет свой удельный политический и военный вес агрессивное крыло - Польша, Латвия, Литва, Эстония.

Ранее о русофобской позиции в Европе говорил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Владимир Джабаров. По его словам, сейчас европейцы понемногу начинают понимать, что необходимо восстанавливать отношения с Москвой.

#Европа #Эмманюэль Макрон #Александр Грушко #Фридрих Мерц #наш эксклюзив #кир стармер #демонизация России
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 