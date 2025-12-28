МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Кабмин РФ одобрил соглашение с Белоруссией о защите граждан за рубежом

Соглашение предусматривает координацию действий российских и белорусских органов при обращениях граждан, оказавшихся под угрозой преследования за границей.
Виктория Бокий 28-12-2025 01:40
© Фото: Андрей Александров, РИА Новости

Правительство России одобрило соглашение с Белоруссией о взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции. Об этом сообщает Life.

На официальном портале правовых актов, где опубликован документ, говорится, что соглашение предусматривает координацию действий российских и белорусских органов при обращениях граждан, кто оказался под угрозой преследования за границей. Известно, что в механизм защиты включен обмен информацией, правовая поддержка и согласование действий дипломатических представительств обеих государств.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что безопасность союзного государства находится в надежных руках. Российский лидер выразил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко слова благодарности за оценку состояния отношений двух стран.

В октябре этого года министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что сотрудничество между оборонными ведомствами стран Союзного государства развивается с высокой интенсивностью. С его слов, в ходе совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии удалось определить конкретные задачи, которые поспособствуют дальнейшему укреплению военной безопасности обоих государств.

#Россия #белоруссия #Союзное государство #Соглашение #защита граждан
