Кабмин РФ одобрил соглашение с Белоруссией о защите граждан за рубежом

Правительство России одобрило соглашение с Белоруссией о взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции. Об этом сообщает Life.

На официальном портале правовых актов, где опубликован документ, говорится, что соглашение предусматривает координацию действий российских и белорусских органов при обращениях граждан, кто оказался под угрозой преследования за границей. Известно, что в механизм защиты включен обмен информацией, правовая поддержка и согласование действий дипломатических представительств обеих государств.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что безопасность союзного государства находится в надежных руках. Российский лидер выразил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко слова благодарности за оценку состояния отношений двух стран.

В октябре этого года министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что сотрудничество между оборонными ведомствами стран Союзного государства развивается с высокой интенсивностью. С его слов, в ходе совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии удалось определить конкретные задачи, которые поспособствуют дальнейшему укреплению военной безопасности обоих государств.