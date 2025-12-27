Политики и бизнесмены США, включая зятя главы американской администрации Дональда Трампа Джареда Кушнера и спецпосланника Стива Уиткоффа, считают, что восстановление экономических связей с Россией позволит улучшить отношения Москвы и Брюсселя. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

«Возвращение ее (России. - Прим.ред.) в мировую торговлю позволит американским инвесторам заработать денег и стабилизировать отношения Москвы с Украиной и Европой», - указано в материале.

Кроме этого, в окружении американского лидера считают Россию перспективной площадкой для бизнеса. Трамп ранее заявил, что предложения Владимира Зеленского по урегулированию украинского кризиса не имеют никакого значения без его одобрения. Кроме этого, он поторопил Киев с принятием решений по вопросу урегулирования украинского конфликта, подчеркнув, что Россия готова.