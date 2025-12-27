МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп заявил, что предложения Зеленского ничего не значат без его одобрения

Трамп выразил надежду, что на выходных у него может состояться продуктивная встреча.
Виктория Бокий 27-12-2025 00:04
© Фото: Hu Yousong, XinHua, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложения Владимира Зеленского по урегулированию украинского кризиса не имеют никакого значения без его одобрения. Об этом он сказал в интервью изданию Politico.

«У него ничего не будет, пока я это не одобрю», - приводит слова американского лидера RT.

Глава Белого дома выразил уверенность, что на предстоящих выходных у него может состояться продуктивная встреча, но никаких подробностей он не привел. Также он добавил, что в ближайшее время планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Дональд Трамп поторопил Киев с принятием решений по вопросу урегулирования украинского конфликта, подчеркнув, что Россия готова. По его мнению, из-за того, что Киев «тянет время» и откладывает решения, Россия, уже будучи готовой к переговорам, теряет терпение.

Чуть больше недели назад в Верховной раде заявили, что Зеленский ждет смерти Трампа. По словам депутата Рады Артема Дмитрука, на пресс-конференции в Брюсселе глава киевского режима сказал, что позиция США по членству Украины в НАТО может измениться, когда «поменяются политики или кто-то умрет».

#в стране и мире #Украина #сша #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #урегулирование
