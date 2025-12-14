Президент США Дональд Трамп ждет от Киева более активных шагов в направлении урегулирования украинского конфликта. Об этом американский лидер заявил в беседе с журналистами.

«Ну, они к чему-то приближаются, но я надеюсь, что украинцы будут действовать быстро. Надеюсь, что Украина будет действовать быстро, потому что Россия готова», - высказался политик.

По словам Трампа, из-за того, что Киев тянет время и откладывает решение проблемы, Россия, уже будучи готовой к переговорам, теряет терпение «передумывает».

Ранее в Верховной Раде Украины заявили о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский ждет смерти президента США Дональда Трампа, так как это может повлиять на позицию США по членству страны в НАТО.