Путин принял в Кремле первого президента Казахстана Назарбаева

Нурсултан Назарбаев был президентом республики с 1991 по 2019 год
Сергей Дьячкин 27-12-2025 22:13
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Последний раз российский президент принимал бывшего лидера соседней республики в мае. Назарбаев возглавлял независимый Казахстан с момента его появления в 1991 году. Он стал президентом после первых всенародных выборов 1 декабря того же года.

Девятнадцатого марта 2019 года политик объявил об отставке, назвав Касым-Жомарта Токаева своим преемником. В годы правления Назарбаева столица была перенесена из Алма-Аты в Астану. Также провели масштабную работу по укреплению государственного суверенитета.

Ранее сообщалось, как президент России принял премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Кремле для двусторонних переговоров. Во время приветствия Путин отметил, что российско-венгерские отношения продолжают развиваться несмотря на то, что взгляды сторон не всегда совпадают. Он добавил, что это дает возможность не только разговаривать, но и искать решения проблемы. Путин также отметил взвешенную позицию Орбана по украинскому вопросу.

#Кремль #Владимир Путин #Казахстан #нурсултан назарбаев #встреча #президент Казахстана
