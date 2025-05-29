Путин встретился в Кремле с первым президентом Казахстана Назарбаевым

Владимир Путин провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который находится в Москве. Об этом сообщили в Кремле.

Назарбаев - президент Республики Казахстан с 1991 по 2019 год. Под его руководством Казахстан прошел путь от советской республики до независимого государства.

В годы правления Назарбаева была перенесена столица из Алма-Аты в Астану, проведена масштабная работа по укреплению государственного суверенитета.

Ранее в четверг российский лидер встретился с Акиэ Абэ - вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, погибшего после покушения в 2022 году. Путин сказал Акиэ Абэ, что ее супруг много сделал для развития российско-японских отношений и был с ним в очень добрых личных отношениях.