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Путин встретился в Кремле с первым президентом Казахстана Назарбаевым

Назарбаев - президент Республики Казахстан с 1991 по 2019 год.
Владимир Рубанов 2025-05-29 21:10:14
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который находится в Москве. Об этом сообщили в Кремле.

Назарбаев - президент Республики Казахстан с 1991 по 2019 год. Под его руководством Казахстан прошел путь от советской республики до независимого государства.

В годы правления Назарбаева была перенесена столица из Алма-Аты в Астану, проведена масштабная работа по укреплению государственного суверенитета.

Ранее в четверг российский лидер встретился с Акиэ Абэ - вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, погибшего после покушения в 2022 году. Путин сказал Акиэ Абэ, что ее супруг много сделал для развития российско-японских отношений и был с ним в очень добрых личных отношениях.

#Кремль #Владимир Путин #Казахстан #нурсултан назарбаев
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