Единственное в Прибалтике хранилище газа опустело наполовину

В Прибалтике единственное подземное газохранилище опустошено уже наполовину. На это обратила внимание компания «Газпром».

«Инчукалнское ПХГ, единственное хранилище газа в регионе, опустошено уже более чем наполовину», - говорится в сообщении компании.

В «Газпроме» добавили, что на 25 декабря заполненность Инчукалнского подземного хранилища газа сократилась до 49,5 процентов. В ходе прошлого отопительного сезона такой уровень был зафиксирован только в середине февраля. Также в компании подчеркнули, что к началу сезона отбора Инчукалнское хранилище было заполнено лишь на 61 процент.

«Впереди еще два зимних месяца, а отбор газа в Прибалтике может продлиться и большую часть весны», - рассказали в «Газпроме».

Отмечается, что в прошлый сезон отбор продолжался до середины апреля. Недостаточный объем газа в Инчукалнском подземном хранилище может стать серьезной проблемой для надежного газоснабжения потребителей в период холодов.

Ранее эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе со «Звездой» рассказал, как «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» преодолели санкции. По его словам, у них не уменьшился объем добычи и экспорта, но приходится выстраивать более длинную цепочку из возможных посредников и трейдеров.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вернувшись после визита в Москву, пообещал своему сербскому коллеге Александру Вучичу помочь с энергетической безопасностью. Встреча Орбана с президентом России Владимиром Путиным в Кремле состоялась накануне. На переговорах обсуждалась, в том числе, возможность покупки Венгрией активов российских подсанкционных компаний.

В середине декабря США потребовали выхода российских акционеров из «Нефтяной индустрии Сербии» и обложили компанию санкциями. Вашингтон потребовал от Белграда устранить любое участие Москвы в деятельности компании. Между тем, половина NIS принадлежит «Газпром-нефти» и еще 6,17% - «Газпрому».