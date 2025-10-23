МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Эксперт: новые санкции США не изменят внешнюю политику РФ

Американские санкции против «Роснефти» и «Лукойла» касаются экономики самих компаний и в меньшей степени - российского бюджета как государства, объяснил эксперт.
Игнат Далакян 2025-10-23 13:46:11
© Фото: Nikolay Gyngazov, Russian Look, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Санкции США против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» в основном касаются экономики самих компаний и в меньшей степени - российского бюджета как государства, они не изменят внешнюю политику России. Об этом рассказал «Звезде» эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Именно компаниям придется теперь выстраивать просто более длинные какие-то цепочки посредников. Эти услуги посредников нужно будет оплатить, но эти ограничения вряд ли приведут к сокращению объемов добычи или экспорта нефти», - объяснил специалист.

Он также привел примеры некоторых других российских компаний, которые уже преодолели подобные ограничения, - «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз». По словам эксперта, у них не уменьшился объем добычи и экспорта, но приходится выстраивать более длинную цепочку из возможных посредников и трейдеров.

«Естественно, это не заставит нас изменить свою внешнюю политику. И те санкции, которые принимают европейцы, они тоже не приведут к остановке нашей деятельности. СПГ, который они запрещают на европейский рынок, уйдет как раз в азиатский рынок», - сказал Юшков.

Ранее США ввели санкции против российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть». Ограничения коснутся головных компаний и 34 их «дочек», заявили в Минфине США.

#сша #нефть #санкции #газ #наш эксклюзив #российские компании
